Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adreslerdeki aramada, 2 bin 579 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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