Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheliler M.K. ve Ş.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 2 bin 579 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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