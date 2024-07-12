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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:50
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheliler M.K. ve Ş.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, 2 bin 579 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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