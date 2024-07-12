Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Antik çağ ekmekleri üniversite öğrencisinin tezinde fırınla buluştu

        Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan ve öğrenci Davut Hatip, arkeolojik kazılarda çıkan tabletlerden faydalanarak Hitit, Sümer ve Roma dönemlerine ait 8 çeşit ekmek üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antik çağ ekmekleri üniversite öğrencisinin tezinde fırınla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan ve öğrenci Davut Hatip, arkeolojik kazılarda çıkan tabletlerden faydalanarak Hitit, Sümer ve Roma dönemlerine ait 8 çeşit ekmek üretti.

        Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği Sümer, Hitit ve Roma dönemlerinde Anadolu'da tüketilen ekmeklerden 8 çeşidini, üniversitenin sosyal tesisinde gazetecilere tanıttı.

        Ekmeklerin organik olduğunu belirten Hatip, "Bu ekmekler tüketildiği zaman sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Çatalhöyük ekmeğinin içerisinde bezelye, arpa ve tam buğday unu mevcut ve ekşi maya kullanılıyor." dedi.

        Hatip, ekmeklerin içerisinde incir, fındık, bezelye, peynir, susam kullandığını anlatarak, "Anadolu'ya incir ve fındığın o dönemdeki ticaret yoluyla geldiğini düşünüyoruz. Yozgat, çok eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge. Özellikle Hitit ve Roma ekmelerini denedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Kazılarda çıkan tabletlerde yer alan metinlerde açıklanan gıdalardan yola çıkarak ekmekleri yaptık." diye konuştu.

        Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

        Erdoğan, "Ekmekler genellikle mayalı olarak yapılıyor. Ekmek yapımında unun yanında tuz, tereyağı, kuru meyveler kullanılıyor. Özellikle Mezopotamya kültüründe ekmek çeşitlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Biz de bunu günümüze taşımak için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı
        Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı
        Yozgat Emniyet Müdürlüğünden "huzur" uygulaması
        Yozgat Emniyet Müdürlüğünden "huzur" uygulaması
        Sorgun'da hibe düve alım desteği başladı
        Sorgun'da hibe düve alım desteği başladı
        Bahadın Belediyesi, şiddetli yağıştan etkilenen tarım işçilerini evlere yer...
        Bahadın Belediyesi, şiddetli yağıştan etkilenen tarım işçilerini evlere yer...