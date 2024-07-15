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        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:34
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        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        İ.U. idaresindeki MÜ YO 66 yabancı plakalı otomobil, Sorgun-Kadışehri kara yolu Çiğdemli beldesi kavşağında Z.Ü. yönetimindeki 60 TS 822 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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