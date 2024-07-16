Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlatıyor

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.

        Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Bozok Üniversitesi'nde antik çağ ekmekleri üretildi
        Bozok Üniversitesi'nde antik çağ ekmekleri üretildi
        Antik çağ ekmekleri üniversite öğrencisinin tezinde fırınla buluştu
        Antik çağ ekmekleri üniversite öğrencisinin tezinde fırınla buluştu
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı
        Yozgat'ın Araplı beldesinde sağanak hasara yol açtı