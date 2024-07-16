Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edilecek
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek tedaviye alınacak.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek tedaviye alınacak.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnceçayır köyünde devriye sırasında kırsal alanda yaralı bir leylek gördü.
Ekipler, yaralı leyleği alarak tedavisi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.
Leyleğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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