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        Sorgun'da hububat hasadı başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:21
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        Sorgun'da hububat hasadı başladı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 770 bin dekar hububat ekili ilçede hasat döneminin başladığını bildirdi.​​​​​​​

        Hasat yapılan bölgelerde ekiplerce dane kaybının sürekli denetleneceğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

        "Bu sene hububatta verim yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Şu an bire 10 gibi bir verim alınabiliyor. Çiftçilerimiz, tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini dane kaybı konusunda uyarmalılar. Ayrıca hasat sonrası anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Anız yakılmasının birçok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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