Yozgat'ta sağanak etkili oldu
Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Bazı vatandaşların tıkanan mazgalları açmaya çalıştıkları görüldü.
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