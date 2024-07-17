Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Kent merkezinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

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