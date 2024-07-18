Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının yüzde 48'i asılsız

Yozgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48’inin asılsız olduğu bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 6 ayda 196 bin 522 ihbar geldiği, bunlardan yüzde 48’inin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz, asılsız aramalarda 1980 lira, tekrarında ise iki katı idari para cezası uygulanmaktadır. 4 kişiye 7 bin 920 lira idari para cezası uygulandı." ifadesine yer verildi.