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        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının yüzde 48'i asılsız

        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'inin asılsız olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:51
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        Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının yüzde 48'i asılsız
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        Yozgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48’inin asılsız olduğu bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 6 ayda 196 bin 522 ihbar geldiği, bunlardan yüzde 48’inin asılsız olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz, asılsız aramalarda 1980 lira, tekrarında ise iki katı idari para cezası uygulanmaktadır. 4 kişiye 7 bin 920 lira idari para cezası uygulandı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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