Yozgat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Yozgat Valiliği ve Alevi İnanç Birliği Vakfı'nca vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, muharrem ayının en acı olayının Hazreti Hüseyin ve 72 sahabenin şehit edilmesi olduğunu söyledi.

Hazreti Hüseyin ve sahabelerin şehit edilmesinin herkesin yüreğini yakan ve hala hafızalarda yer alan bir acı olduğunu belirten Özkan, "Allah böyle acıları İslam alemine bir daha yaşatmasın. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." dedi.