Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.D. (52) ve M.D'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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