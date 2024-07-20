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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:47
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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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