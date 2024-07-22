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        Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi

        Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yeşil mercimek yerli tohum çeşitlerinin hasadının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:48
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        Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi
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        Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yeşil mercimek yerli tohum çeşitlerinin hasadının tamamlandığı bildirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, yerli yeşil mercimek çeşitlerini tanıtmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan demonstrasyonların hasat ve harmanlarının yapıldığını belirtti.

        Çiftçinin yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohuma ekim yaptığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yüksek verimli çeşitlerimiz mevcut. Bu çeşitleri ilimiz çiftçisine tanıtarak yaygınlaştırmak için 7 köyde 8 çiftçimizle 95 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince geliştirilerek tescil edilmiş kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufhan, yazlık yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok, Karagül, Meyveci2001, Gümrah ve Sultan çeşitleriyle kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşitlerinin hasadı yapıldı. Bu sene iklim faktörlerinin olumsuz etkilerine rağmen ortalamanın üzerinde verim aldık. Çiftçilerimize ıslah edilmiş bu çeşitleri ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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