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        Sorgun Yaz Festivali 3 Ağustos'ta başlayacak

        Sorgun Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:51
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        Sorgun Yaz Festivali 3 Ağustos'ta başlayacak
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        Sorgun Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü başlayacak.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci bu yıl, Eymir ve Doğankent beldelerinin de festival bünyesine katılarak, kapsamın genişletildiğini söyledi.

        Ekinci, 5 Ağustos'ta yöresel ürünler sergisi açılacağını, 7 Ağustos Çarşamba günü Eymir beldesinde çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteri düzenleneceğini belirterek, "Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserlerinde İlkay Selçuk, Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak. 8 Ağustos Perşembe günü Doğankent beldesinde etkinlik yapılacak ve sanatçılar konser verecek." dedi.

        İlçe merkezinde 9 Ağustos Cuma günü Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda çocuklar için oyun alanı oluşturulacağını ifade eden Ekinci, "Motokros ve drift gösterileri yapılacak. Festivale tüm Sorgunluları ve çevre illerden misafirleri davet ediyoruz." diye konuştu.

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