Sorgun Yaz Festivali 3 Ağustos'ta başlayacak

Sorgun Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü başlayacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci bu yıl, Eymir ve Doğankent beldelerinin de festival bünyesine katılarak, kapsamın genişletildiğini söyledi.

Ekinci, 5 Ağustos'ta yöresel ürünler sergisi açılacağını, 7 Ağustos Çarşamba günü Eymir beldesinde çocuklar için şişme oyun alanları ve atlı gösteri düzenleneceğini belirterek, "Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserlerinde İlkay Selçuk, Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak. 8 Ağustos Perşembe günü Doğankent beldesinde etkinlik yapılacak ve sanatçılar konser verecek." dedi.