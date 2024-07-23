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        Yozgat Valisi Özkan, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü dolayısıyla Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:38
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        Yozgat Valisi Özkan, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü dolayısıyla Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

        Özkan, Çamlık Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda gazilerle sohbet etti.

        Gazi ve şehit yakınları için Karadeniz gezisi planladıklarını ifade eden Özkan, "Birliğimizi beraberliğimiz, gazilerimizin ve milletimizin dualarıyla Yozgat'ımızda yol yürümeye devam ediyoruz. Bütün gazilerimize ve şehit yakınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimizi, şehit yakınlarımızı bir hafta sonu için Karadeniz turuna göndereceğiz." dedi.

        Gaziler adına konuşan Ahmet Çankaya da Vali Özkan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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