Yozgat Valisi Özkan, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü dolayısıyla Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Özkan, Çamlık Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda gazilerle sohbet etti.

Gazi ve şehit yakınları için Karadeniz gezisi planladıklarını ifade eden Özkan, "Birliğimizi beraberliğimiz, gazilerimizin ve milletimizin dualarıyla Yozgat'ımızda yol yürümeye devam ediyoruz. Bütün gazilerimize ve şehit yakınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimizi, şehit yakınlarımızı bir hafta sonu için Karadeniz turuna göndereceğiz." dedi.