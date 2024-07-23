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        Yozgat'ta cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta cezaevinden kaçan mahkum, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:05
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        Yozgat'ta cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta cezaevinden kaçan mahkum, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile kaldığı Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan A.H'nin yakalanması için operasyon başlattı.

        Ekiplerce ilçede olduğu belirlenen A.H, kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

        Hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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