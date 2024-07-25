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        Kaymakam Aydın, höyüklerdeki kazı çalışmalarını inceledi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Peyniryemez köyündeki Çadır, Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı höyüklerindeki kazı alanlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:14
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        Kaymakam Aydın, höyüklerdeki kazı çalışmalarını inceledi
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Peyniryemez köyündeki Çadır, Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı höyüklerindeki kazı alanlarını inceledi.

        Kaymakam Aydın, Çadır Höyük Kazı Başkanı Sharon Steadman, Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çadır Höyük kazı alanının Yozgat tarihi açısından da önemli olduğunu belirten Aydın, "Çadır Höyük kazıları eski medeniyetlerden günümüze kadar gelmiş tarihi ve burada hangi uygarlıkların yaşadığını, neler yaptıklarını ortaya çıkarmak açısından çok önemli. Burada 6 bin yıllık eserler ince ince kazılarak gün yüzüne çıkarılıyor." dedi.

        Kazı Başkanı Sharon Steadman da kazı ekibinin fırça ve küçük malzemelerle santim santim kazdıkları toprakta tarihi bulgulara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

        Çadır Höyük'te en erken milattan önce yaklaşık 4 binden milattan sonra Bizans dönemine kadar kesintisiz yerleşim görüldüğünü aktaran Steadman, "Höyükte 6 bin yıllık teknolojik, sosyolojik gelişimi okumak mümkün. Höyükte kalkolitik dönemden başlayan yerleşim erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağ, Roma, Helenistik dönem ve en son Bizans kalıntıları görülüyor. Erken dönemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin teknolojileri, sosyal ilişkiler, bütün bu yapının nasıl biçimlendiğini Çadır Höyük kazılarındaki bilgilerle anlamak mümkün. Yapılan kazı çalışmalarında 6 bin yılın da altına inip neolitik dönemi de bulmayı umuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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