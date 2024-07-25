Kaymakam Aydın, höyüklerdeki kazı çalışmalarını inceledi

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Peyniryemez köyündeki Çadır, Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı höyüklerindeki kazı alanlarını inceledi.

Kaymakam Aydın, Çadır Höyük Kazı Başkanı Sharon Steadman, Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çadır Höyük kazı alanının Yozgat tarihi açısından da önemli olduğunu belirten Aydın, "Çadır Höyük kazıları eski medeniyetlerden günümüze kadar gelmiş tarihi ve burada hangi uygarlıkların yaşadığını, neler yaptıklarını ortaya çıkarmak açısından çok önemli. Burada 6 bin yıllık eserler ince ince kazılarak gün yüzüne çıkarılıyor." dedi.