Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler Karadeniz gezisine gönderildi

Yozgat Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gaziler için Karadeniz gezisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gazi ve şehit yakınları, 3 gün sürecek gezide Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'yi gezecek.

Gazi ve şehit yakınları için düzenlenen uğurlama törenine katılan Vali Mehmet Ali Özkan, verdikleri gezi sözünü yerine getirdiklerini söyledi.

Özkan, katılımcılara hayırlı gezi ve yolculuk yapmaları temennisinde bulundu.

Şehit yakınları ve gaziler de desteklerinden dolayı Vali Özkan'a teşekkür etti.