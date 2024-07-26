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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta cezaevi firarisi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:45
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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta cezaevi firarisi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla kaldığı Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan H.D'nin yakalanması için operasyon başlattı.

        İlçede olduğu belirlenen H.D. ekiplerce gözaltına alındı.

        Hakkında izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan O.K, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlüler H.D. ve O.K. cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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