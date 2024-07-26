Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta cezaevi firarisi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta cezaevi firarisi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla kaldığı Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan H.D'nin yakalanması için operasyon başlattı.
İlçede olduğu belirlenen H.D. ekiplerce gözaltına alındı.
Hakkında izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan O.K, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Firari hükümlüler H.D. ve O.K. cezaevine teslim edildi.
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