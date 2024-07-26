Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Hakkında izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan O.K, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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