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        Yeniyer Belediye Başkanı Hacıbekir Bölükbaşı, hizmetlerini anlattı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Belediye Başkanı seçilen Hacıbekir Bölükbaşı, belde halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:47
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        Yeniyer Belediye Başkanı Hacıbekir Bölükbaşı, hizmetlerini anlattı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) Belediye Başkanı seçilen Hacıbekir Bölükbaşı, belde halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.

        Bölükbaşı, belediyede düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde arızalardan dolayı su kesintisi yaşandığını belirterek, 2 yeni pompa aldıklarını, arızalı pompa ve su motorlarını onardıklarını kaydetti.

        Makam aracının yakıt ve bakım giderlerini kendisinin karşıladığını aktaran Bölükbaşı, "Makine parkında arızalı olan itfaiye, vidanjör, kamyonun tamirini ve bakımını yaptırarak halkımızın hizmetine sunduk. Hiçbir bahaneye sığınmadan Yeniyer halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Belde halkına 5 yılda en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Belediyenin enerji giderlerini karşılamak, ek gelir sağlamak için güneş enerji santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini dile getiren Bölükbaşı, beldede yaklaşık 4000 yıllık tarihi kalıntılar bulunduğunu, bunları turizme kazandırmak için de proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.

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