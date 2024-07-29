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        Sorgun'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Sorgun ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:19
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        Sorgun'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Sorgun ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Aşağı Cumafakılı köyünde düzenlenen aşure dağıtımına katılan Kaymakam İhsan Emre Aydın, muharrem ayının aşure ayı olduğunu belirterek, kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle aşure dağıttıklarını söyledi.

        Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında, ortak sevinç ve hüznün birlikte yaşandığını ifade eden Aydın, "Muharrem ayının ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Aşure dağıtımının ardından Aydın, köydeki yaşlıları ziyaret etti.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve SYDV Müdürü Yasin Tıraşoğlu da katıldı.

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