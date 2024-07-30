Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.

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