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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:30
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.

        Zanlılar, adreslerine yapılan özel harekat polisi destekli operasyonda yakalandı.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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