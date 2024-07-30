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        ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat'ta gençlerin proje fikirlerini destekleyecek

        Genç istihdamını artırmak ve gençlerin fikirlerini yatırıma dönüştürmek amacıyla yapılan "Genç Fikirler Fabrikası"nın ikinci dönem protokolü, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Bozok Üniversitesi arasında imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:48
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        ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat'ta gençlerin proje fikirlerini destekleyecek
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        Genç istihdamını artırmak ve gençlerin fikirlerini yatırıma dönüştürmek amacıyla yapılan "Genç Fikirler Fabrikası"nın ikinci dönem protokolü, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Bozok Üniversitesi arasında imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, ORAN'ın koordinesinde, belediye ve üniversitenin işbirliğiyle "genç fikirlerin" önünü açmak, gençlere yeni fikirleri teşvik etmek üzere işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

        Yatırıma, üretime yönelik fikri olan gençleri, fikirleri ile birlikte ORAN'a beklediklerini ifade eden Özkan, "İlimize, ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz bu vesileyle yeni fikirlerle ilimize katkı sunacaklar." dedi.

        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da gençlerin ORAN'dan destek gördüklerini belirtti.

        ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de yeni fikirler için Bozok Teknopark ile yıl içerisinde ilana çıkacaklarını anlattı.

        Gençlerin, yarışma şartnamesine göre proje fikirlerini ORAN Kalkınma Ajansı'na sunacaklarını aktaran Şahin, "Biz de onlara geliştirici uzman atayacağız. Birkaç ay içerisinde çeşitli eğitimler ve birebir görüşmelerle o fikir olgunlaştırılacak. Bir ürün elde edilecek ve o ürünler yarışmaya tabii tutulacak ve bunun neticesinde de o ürün sahiplerine, ürünlerini geliştirebilmeleri için malzeme desteği vereceğiz." diye konuştu.

        Şahin, proje başvurularının 1 Ağustos itibarıyla başlayacağını anımsatarak, "2025 yılı başlarında final programını düzenleyeceğiz. 650 bin liralık bir bütçemiz var. Nakdi ve gayri nakdi olarak bir projeye yaklaşık 100-150 bin lira destek sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç da projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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