Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Heniyye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

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