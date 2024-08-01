Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri etkinlikle çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirdi.

Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü mevkisinde kırsal alanda çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılarak çocuklara çeşitli hediye dağıtan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'ın tarımda önemli bir kent olduğunu söyledi.

Tarım sektörünü ayakta tutmak için insanların alın teri döktüğünü ifade eden Özkan, "Gerek Sağlık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikososyal destek hizmetlerinin yanında çocuklarımız da var burada. Çocuklarımızı mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.