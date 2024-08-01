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        Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri etkinlikle çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:12
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        Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi
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        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri etkinlikle çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirdi.

        Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü mevkisinde kırsal alanda çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

        Etkinliğe katılarak çocuklara çeşitli hediye dağıtan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'ın tarımda önemli bir kent olduğunu söyledi.

        Tarım sektörünü ayakta tutmak için insanların alın teri döktüğünü ifade eden Özkan, "Gerek Sağlık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikososyal destek hizmetlerinin yanında çocuklarımız da var burada. Çocuklarımızı mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Gönüllüler tarafından saçları tıraş edilen, yüzleri boyanan çocuklar akşam da gezici sinemada "Kral Şakir" çizgi filmini izledi.

        Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve mevsimlik tarım işçileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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