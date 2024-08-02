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        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Yozgat'ta açılışlara katıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden "Umuda Yolculuk" kadın anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:59
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        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Yozgat'ta açılışlara katıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden "Umuda Yolculuk" kadın anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bahadın Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Bahadın Belediyesi Kadın İstihdam Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, açılışta yaptığı konuşmada, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkinin çok özel olduğunu, bunun siyasetle, ticaretle ve tarihle alakasının bulunduğunu söyledi.

        İki ülke arasındaki ilişkiyi özel kılan nedenlerin insani temaslar olduğunu ifade eden Wijnands, "60 yıl önce insanların Hollanda hükümetinin daveti üzerine buradan bir adım atıp Hollanda'ya giderek orada yeni bir hayat kurma cesaretini göstermeleri, Hollanda ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır." dedi.

        Wijnands, Hollanda'ya gelen misafirlerden bazen kadının rolünün unutulduğunu ifade ederek, "Çünkü insanlar misafir işçileri düşündüğünde otomatik olarak erkekleri düşünüyor. Erkekler için geçerli olan cesaret, belki de kadınlar için daha da geçerliydi. 1960'larda bu adımı atmaya kim cesaret etti? Bu serginin bu kadın öncülere adanması tamamen haklı." diye konuştu.

        Wijnands ile Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

        Büyükelçi Wijnands, 100 yaşındaki Zekeriya Akpınar ile yaptığı sohbette, "100 yıl önce sen doğduğunda, Atatürk Hollanda ile arkadaşlık imzasını atmış." ifadesini kullandı.

        Daha sonra Gümüşkavak Mahallesi'nde yapılan "Umuda Yolculuk" kadın anıtının açılışı yapıldı.

        Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Wijnands ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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