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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem

        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:24
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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisini aldı.

        Düğün evine gelen jandarma, havaya ateş açan E.A. ve H.A.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst aramasında ruhsatlı 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        E.A. ve H.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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