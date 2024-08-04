Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisini aldı.

Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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