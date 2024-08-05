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        Yozgat'ta kadın kooperatifi üyeleri yöresel ürünleri üretip satıyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kurulan Bahadın Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi üyeleri, ürettikleri kuru madımak, yufka ekmek, reçel, marmelat, erişte ve mantıyı satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:10
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        Yozgat'ta kadın kooperatifi üyeleri yöresel ürünleri üretip satıyor
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kurulan Bahadın Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi üyeleri, ürettikleri kuru madımak, yufka ekmek, reçel, marmelat, erişte ve mantıyı satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kooperatif Başkanı Sultan Şimşek, gazetecilere, 3 yıl önce kurulan kooperatifin 11 üyesi bulunduğunu söyledi.

        Haziran ayında başkan seçildiğini belirten Şimşek, "Kadınlarımız kooperatifimizde günlük gözleme, katmer, yufka ekmek yapıyor. 11 üyemiz var. Üyelerimiz, kuruttukları madımağı, yaptıkları reçeli getirip burada satıyor. Kendilerine ek gelir sağlıyor. Ayın zamanda burada sosyalleşiyorlar. Özellikle ürünlerimizi yurt dışından gelen gurbetçiler satın alıyor." dedi.

        Gözleme yapan 67 yaşındaki Münevver Kömüşdoğan da kooperatifte çalışarak, kendi emekleriyle kazanç elde ettiklerini söyledi.

        Kömüşdoğan, hem çalışıp hem de güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Evde boş oturmaktansa burada çalışıp kazanç elde ediyoruz. Burada gözleme yapıyoruz, mantı ve erişte kesiyoruz, reçel yapıyoruz. Satışlar çok güzel. Eşimizin eline bakmıyoruz. Kocamızdan para istemiyoruz, istediğimiz gibi harcama yapıyoruz." diye konuştu.

        Durdu Aktürk de kooperatifte gözleme ve yufka ekmek yapma işinde çalıştığını kaydederek, "Kooperatifte güzel vakit geçiriyoruz. Burada mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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