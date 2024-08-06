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        Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:53
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        Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        C.D. idaresindeki 06 ENT 573 plakalı otomobil, kent merkezi Emniyet Kavşağı'nda, O.Y'nin kullandığı 01 ASB 980 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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