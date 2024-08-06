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        Sorgun Kaymakamı Aydın köylerdeki çalışmaları denetledi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam İhsan Emre Aydın, köylerde devam eden içme suyu temini ve yol yapım çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:35
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        Sorgun Kaymakamı Aydın köylerdeki çalışmaları denetledi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam İhsan Emre Aydın, köylerde devam eden içme suyu temini ve yol yapım çalışmalarını denetledi.

        Aydın, çalışmalarla ilgili AA muhabirine, Mehmetbeyli köyünde yaşanan su sıkıntısına çare bulmak için başlatılan çalışmalarda bekledikleri sonucun alınmadığını belirtti.

        Aydın, "İlçe Özel İdare kanalıyla burada su arama çalışması başlattık. Şu an için su bulunamadı ancak arama çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.

        Köylerde devam eden yol yapım çalışmalarına da değinen Aydın, “Karaveli, Çavuşköy ve Gedikhasanlı köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolun 2. kat asfalt çalışması tamamlandı. Külhüyük, Garipler köyü arasındaki 3 kilometrelik 1. kat asfalt ve Külhüyük, Büyükeynelli köyleri arasındaki 5 kilometrelik yolda da 2. kat asfalt çalışması tamamlandı." diye konuştu.

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