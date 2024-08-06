Yozgat'ta traktörünün lastiği patlayan çiftçiye jandarma yardım etti

Lastik tamirinin ardından tarla sürmeye devam eden Çal, jandarmaya teşekkür etti.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarlada kalan Ünsal Çal'a yardım ederek patlayan traktör lastiğini tamir etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.