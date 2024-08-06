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        Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticiye destek uyarısı

        Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, hayvancılıkta yeni destekleme modelinde değişiklik yapıldığını, küçükbaş hayvanlarda anaç koyun-keçi destekleme modeli yerine kuzu ve oğlak desteği verileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:25
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        Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticiye destek uyarısı
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        Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, hayvancılıkta yeni destekleme modelinde değişiklik yapıldığını, küçükbaş hayvanlarda anaç koyun-keçi destekleme modeli yerine kuzu ve oğlak desteği verileceğini belirtti.

        Yeni model kapsamında, ilçe müdürlüklerinde veteriner hekimler tarafından işletmelerde doğan kuzu ve oğlakların küpeleme işlemleri ile programlı aşılarına devam edildiğini aktaran Saltık, "Bu yenilikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere daha etkin destek sağlanması amaçlanıyor. Kuzu ve oğlak desteği kapsamında üreticimiz, doğan yavruların küpelemesinin zamanında yapılması ve aşılarının eksiksiz gerçekleştirilmesi için dikkatli olması gerekiyor. " dedi.

        Saltık, yeni destekleme modeliyle ilgili köylerde bilgilendirme toplantıları yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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