Yozgat'ta huzurevi sakinleri "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile hayallerini gerçekleştiriyor

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılar, "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gençken ulaşamadıkları hayallerini gerçekleştiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, huzurevine kalan yaşlılara yönelik isteyip de yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri amacıyla "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladı.

Proje kapsamında, huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik, 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy'un da tır şoförlüğü hayali gerçekleştirildi.

Hayaline kavuşmasına vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve personeline teşekkür eden Göven, "Çok mutlu oldum. Bu yaşımda en mutlu olduğum anlardan birini yaşadım. İnsanlar hayalinin gerçekleşmesinden mutlu olur. Ben de hayalim gerçekleştiği için mutluyum." dedi.

Göven, gazetecilere öğretmenlik hayalini sembolik de olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

Öğretmenlik hayali kuran Göven için Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda kurum personeli ve öğretmenlerden temsili sınıf oluşturuldu.

Yaşlılardan Mustafa Ulusoy, İl Özel İdaresi makine parkında şoför gözetiminde kamyon kullandı.

Ulusoy, en çok sevdiği mesleğin tır şoförlüğü ve çiftçilik olduğunu belirtti.

Kullandığı kamyonun çok güzel olduğunu ifade eden Ulusoy, "Allah kaza, bela vermesin. Allah, devletimize çok versin." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da proje kapsamında huzurevinde kalan yaşlılardan ikisinin hayalini gerçekleştirdiklerini ifade etti.