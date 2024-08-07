Yozgat'ta minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Yozgat'ta minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Yozgat'ta minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
A.K. yönetimindeki 06 COP 233 plakalı minibüs, E-88 kara yolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde, aynı yöne seyreden S.E. idaresindeki 66 AR 764 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.E. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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