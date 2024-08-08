Sorgun Yaz Çocuk Şenliği başladı

Ekinci, büyük kaydıraklardan, plastik rodeoya, zıp zıptan sumo güreşlerine kadar birçok plastik oyun ekipmanın yer aldığı oyun parkında çocukların doyasıya eğleneceğini belirterek, "Festival kapsamında Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda kurulan Yöresel Lezzetler ve Ürünler Sergisi de Sorgun’un tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, festival kapsamında düzenlenen Sorgun Yaz Çocuk Şenliği’nin pazar günü akşamına kadar süreceğini söyledi.

Modifiye araçlar, motosikletler ile ATV gruplarının da yer aldığı kortej, Kardeşlik Çeşmesi'nden, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.