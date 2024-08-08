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        Sorgun Yaz Çocuk Şenliği başladı

        Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında düzenlenen 3'üncü Yaz Çocuk Şenliği Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:29
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        Sorgun Yaz Çocuk Şenliği başladı
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        Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında düzenlenen 3'üncü Yaz Çocuk Şenliği Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

        Modifiye araçlar, motosikletler ile ATV gruplarının da yer aldığı kortej, Kardeşlik Çeşmesi'nden, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na yürüdü.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, festival kapsamında düzenlenen Sorgun Yaz Çocuk Şenliği’nin pazar günü akşamına kadar süreceğini söyledi.

        Ekinci, büyük kaydıraklardan, plastik rodeoya, zıp zıptan sumo güreşlerine kadar birçok plastik oyun ekipmanın yer aldığı oyun parkında çocukların doyasıya eğleneceğini belirterek, "Festival kapsamında Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda kurulan Yöresel Lezzetler ve Ürünler Sergisi de Sorgun’un tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

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