Sorgun Devlet Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası etkinliği

Sorgun Devlet Hastanesi'nde “Dünya Emzirme Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk, AA muhabirine, etkinlikte anne ve anne adaylarına anne sütü ve emzirmenin öneminin anlatıldığını belirtti.

Öztürk, bütün bebekler ve çocukların sağlıklı olmasında anne sütünün çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besin anne sütüdür. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilerek tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaçtır." dedi.