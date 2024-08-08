Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün evine geldiği bilgisini aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö'yü evinin yakınındaki arazide saklanırken yakaladı.
Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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