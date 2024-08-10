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        GÜNCELLEME - Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:34
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        GÜNCELLEME - Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        Bölgede incelemede bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havadan jandarma helikopteri, karadan orman, İl Özel İdare, AFAD, belediye ekipleri ve vatandaşların desteği ile yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

        Sabaha kadar soğutma çalışmalarının süreceğini belirten Özkan, "Yaklaşık 25-30 hektarlık bir alanda yangın etkili oldu. Alanın çoğunluğu örtü yangını şeklindeydi, ağaçlara fazla zarar vermedi. Yangın sebebinin de orada hayvan otlatan çoban ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Jandarmamız detaylı çalışma yapacak. Yangın söndürme çalışmasında görev alan tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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