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        Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:42
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        Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürüttükleri soruşturmada, ateş yakan 2 çobanın yangına sebebiyet verdiğini belirledi.

        Şüpheliler B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Dünkü yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi, çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri ile jandarmanın yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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