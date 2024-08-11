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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem

        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:21
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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
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        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında Yerköy ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisi aldı.

        Düğün evine giden jandarma, havaya ateş açan Ö.K. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst aramasında biri kuru sıkı ruhsatlı 2 tabanca ele geçirildi.

        Ö.K. ve H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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