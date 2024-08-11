Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında Yerköy ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisi aldı.

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