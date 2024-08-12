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        Yazar Nail Abbas Sayar anıldı

        Yozgatlı şair ve yazar Nail Abbas Sayar, ölümünün 25. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:36
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        Yazar Nail Abbas Sayar anıldı
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        Yozgatlı şair ve yazar Nail Abbas Sayar, ölümünün 25. yılında anıldı.

        Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde Sayar'ın Çatak Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Burada konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, 1923 yılında doğan Sayar'ın çocukluğunu ve gençliğini Yozgat'ta geçirdiğini, üniversite tahsili için İstanbul'a gittiğini söyledi.

        Sayar'ın, Yozgat'ta 44 yıl gazetecilik yaptığını ifade eden Kiracı, "Bozok gazetesini yayınlarken çok sayıda şiir, birbirinden değerli hikaye ve roman kaleme almıştır. Bu hikaye ve romanlarıyla edebiyat dünyasının çok büyük ödüllerini kazanmıştır. Abbas Sayar, aldığı bu ödüllerle de Türkiye genelinde Yozgat'ı adıyla özdeşleştirmiş bir meslek büyüğümüzdür. Abbas Sayar şairliğinin, yazarlığının yanı sıra ressamdı. Abbas Sayar'ın fark edilmeyen bir tarafı da 'noktalar' diye küçük cümleler halinde çok büyük anlam ifade eden sözleri vardır." diye konuştu.

        Anma programına İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Eski Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

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