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        Yozgat'ta jandarma yanan ormanlık alana yaban hayatı için yem bıraktı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yaban hayatının korunması için bölgeye yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:30
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        Yozgat'ta jandarma yanan ormanlık alana yaban hayatı için yem bıraktı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yaban hayatının korunması için bölgeye yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, 10 Ağustos'ta Çekerek ilçesi İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangın sonrası, yaban hayatının korunması amacıyla doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

        Bu arada ekipler tarafından yaralı bulunan kaplumbağa, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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