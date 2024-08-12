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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:50
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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.B. idaresindeki 19 TL 037 plakalı otomobil, Alaca-Aydıncık kara yolu Baydiğin beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve araçtaki F.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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