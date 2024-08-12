Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 19 TL 037 plakalı otomobil, Alaca-Aydıncık kara yolu Baydiğin beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki F.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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