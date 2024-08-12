Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "gece vakti silahla yol kesmek suretiyle konutta, iş yerinde ve eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y'nin Çiğdemli beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.