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        Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı

        Yozgat'ın Sorgun Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:24
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        Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı
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        Yozgat'ın Sorgun Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

        Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, Beğendik Necmettin Erbakan Parkı’nda düzenlenen törende takdim edildi.

        Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Tuncer, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

        Turnuvaya ilçe merkezinden 20 takım katıldığını ifade eden Tuncer, "Sorgun Müftülüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonucu İlçe Stadyumu’nda Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası düzenledik. Müsabakalar çok heyecanlı geçti. Turnuvaya katılan bütün takımlarımız kıyasıya mücadele etti. Birinci, ikinci ve üçüncü takımlarımıza kupalarını verdik. İnşallah bu tür organizasyonlarımız önümüzdeki yılda da devam edecek." diye konuştu.

        Sorgun Müftüsü İsa Yaykın da tüm takımları kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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