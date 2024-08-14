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        Yozgat'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:04
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        Yozgat'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyelerinin katıldığı kutlama etkinliğinde konuşan İl Başkanı Çelebi Altuntaş, bugüne kadar partide görev alanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Altuntaş, AK Parti'nin 23 yaşında genç, dinamik ve milletine, memleketine hizmete durmadan, yorulmadan devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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