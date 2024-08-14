Sorgun'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı planlamasında yer alan Eski Çekerek Yolu'nda çalışma yapılacağını söyledi.

Kayhan, ilçe merkezini Adana, Samsun kara yoluna bağlayan ve alternatif yol olarak kullanılan Eski Çekerek Yolu'nun Sorgun açısından önemli olduğunu belirterek, "Hızlı tren köprüsü altından Duralidayılı köyüne kadar olan bölümde, sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Bu nedenle bu yolu kullanacak sürücülerin Adana-Samsun kara yolunu ya da diğer alternatif yolları kullanması gerekecektir." dedi.