Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da yol yapım çalışmaları sürüyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da yol yapım çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

        İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı planlamasında yer alan Eski Çekerek Yolu'nda çalışma yapılacağını söyledi.

        Kayhan, ilçe merkezini Adana, Samsun kara yoluna bağlayan ve alternatif yol olarak kullanılan Eski Çekerek Yolu'nun Sorgun açısından önemli olduğunu belirterek, "Hızlı tren köprüsü altından Duralidayılı köyüne kadar olan bölümde, sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Bu nedenle bu yolu kullanacak sürücülerin Adana-Samsun kara yolunu ya da diğer alternatif yolları kullanması gerekecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Yozgat'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Doğankent Belediyesi "Gurbetçiler Günü" etkinliği düzenledi
        Doğankent Belediyesi "Gurbetçiler Günü" etkinliği düzenledi
        Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı
        Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı
        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak
        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı