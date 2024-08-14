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        Yozgat'ta oluşturulan survivor parkında çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, kurum müdürleriyle halı sahada oluşturdukları survivor parkurunda yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:02
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        Yozgat'ta oluşturulan survivor parkında çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı
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        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, kurum müdürleriyle halı sahada oluşturdukları survivor parkurunda yarıştı.

        Yozgat’ta, Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Rakibim sensin, oyun başlasın" temalı survivor parkuru hazırlandı.

        Sitenin bahçesindeki halı sahaya kurulan parkurda çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı.

        Yarışma, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Kurum müdürleri yarıştıkları çocukları tebrik ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

        İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla kurum müdürleri arasında bir yarışma düzenleyerek çocukları eğlendirdiklerini ve bu tür yarışmaların devam edeceğini söyledi.

        Yarışmaya katılan Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ve eğlendiklerini belirtti.

        Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yunus Demir de yarışmada rakiplerinin iyi olduğunu belirterek, çocukları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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