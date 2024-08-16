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        Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:54
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        Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

        Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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