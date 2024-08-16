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        Yozgat'ta dezavantajlı kadınlar Aile Destek Merkezi kurslarında sosyalleşiyor

        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda dezavantajlı kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:58
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        Yozgat'ta dezavantajlı kadınlar Aile Destek Merkezi kurslarında sosyalleşiyor
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        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda dezavantajlı kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 ay önce hizmete açılan ADEM'deki kurslarda örgü, boyama, dantel, panç, amigurumi bebek ve çeşitli el işi yapan kadınlar, kreşe gelen çocuklarıyla da yakından ilgileniyor.

        Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Karaca, gazetecilere, vakıfta kayıtlı kişiler başta olmak üzere dezavantajlı vatandaşlara yönelik kurslar düzenlendiğini söyledi.

        Kurslara 47 kadının katıldığını, kreşte de 16 çocuğun eğitim gördüğünü ifade eden Karaca, "Usta öğreticilerimiz kursiyerlerimize el işi, el sanatları üzerine kurs veriyor. Ay sonu itibarıyla sergi ve kermes düzenlenecek. Satışlardan elde edilecek gelir kursiyerlerimize verilmektedir. Eylülde de yeni kursumuz başlayacak." dedi.

        ADEM Koordinatörü Özge Yurttutan da kadınlara kurslar dışında eğitimler verildiğini belirterek "Kursiyerlerimiz kurs sonunda buradan aldığı sertifikalar sayesinde kendi iş yerlerini açabilecek. Aynı zamanda kadınlarımızın sosyalleşmesi için ayda bir geziler ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Kurs bitiminde satılan ürünlerden elde edilen gelir kursiyerlere hibe deliyor." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Alev Tüzüner de arkadaşı sayesinde ADEM ile tanıştığını, çocuğunun aynı binada kreşe geldiğini anlatarak "Kursta çanta örüyoruz, panç yapıyoruz, havlu yapıyoruz. Evime katkı sağlamak için de buraya başladım. Arkadaşlarımız oldu, yeni insanlar tanıdık, çevremiz oldu. Çay saatinde sohbet ediyoruz, gülüyoruz, derdimizi paylaşıyoruz. Hem elimiz işliyor hem de kafamız rahatlıyor." ifadelerini kullandı.

        Bedensel engelli Tuğba Mümine Şenaltun ise "Güzel vakit geçiriyoruz. Engelli arkadaşlar da evde kalmasınlar. Böyle yerlere gelsinler." dedi.

        Üniversite öğrencisi Beyza Çiğdem ise kursta ürettikleriyle harçlığını çıkardığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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