Sağlık Bakanlığı SAGEP Projesi kapsamında Sorgun Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, İç Anadolu Bölgesi’nde bu sertifikayı alan ilk belediye, Türkiye genelinde ise 11. belediye olduklarını söyledi.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan SAGEP Projesi kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren belediye olduklarını belirten Ekinci, "Belediyemiz, altyapı ve halk sağlığına yönelik projeleri, park ve yeşil alanları, spor tesisleri, sosyal hizmet merkezleri ve sağlıklı yaşam projeleri ile uzmanlardan takdir aldı." dedi.