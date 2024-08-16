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        Sorgun Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı verildi

        Sağlık Bakanlığı SAGEP Projesi kapsamında Sorgun Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:46
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        Sorgun Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı verildi
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        Sağlık Bakanlığı SAGEP Projesi kapsamında Sorgun Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı verildi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, İç Anadolu Bölgesi’nde bu sertifikayı alan ilk belediye, Türkiye genelinde ise 11. belediye olduklarını söyledi.

        Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan SAGEP Projesi kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren belediye olduklarını belirten Ekinci, "Belediyemiz, altyapı ve halk sağlığına yönelik projeleri, park ve yeşil alanları, spor tesisleri, sosyal hizmet merkezleri ve sağlıklı yaşam projeleri ile uzmanlardan takdir aldı." dedi.

        Belediye olarak vatandaşın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Ekinci, "Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç kullanımının azaltılması, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi, sosyal, sportif ve yeşil alan kapasitesinin artırılması, sağlıklı beslenme, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi ve hayvan haklarının korunması gibi uluslararası mecrada kentlerin gelişmişlik kriterleri arasında yer alan konularla ilgili önemli adımlar attık." diye konuştu.

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